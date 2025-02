Miguel Oliveira estreou-se no shakedown de MotoGP com o nono tempo

Esta é uma sessão de treinos preliminar aos testes de pré-temporada e apenas dedicada aos pilotos de testes das equipas, aos estreantes no campeonato e às marcas com direito a mais dias de testes fruto dos piores desempenhos, como é o caso da Yamaha e da Honda.



Miguel Oliveira, que no primeiro dia não tinha rodado, assumiu hoje os comandos da Yamaha da equipa Pramac, terminando com o nono melhor tempo entre os 14 pilotos em pista.



O piloto luso fez a melhor volta em 1.59,780 minutos, terminando a 1,035 segundos do mais rápido do dia, o espanhol Alex Rins (Yamaha).



A Yamaha deixou boas indicações, pois o francês Fábio Quartararo foi o terceiro mais rápido no final do dia, a 0,067 segundos do mais rápido, com o espanhol Pol Espargaró (KTM) em segundo, a 0,003 segundos do compatriota.



No domingo, disputa-se o terceiro e último dia de 'shakedown'.



A primeira bateria de testes de pré-temporada para todos os pilotos decorre de 05 a 07 de fevereiro, também na Malásia.