Miguel Oliveira foi "mais competitivo que as duas KTM de fábrica"

Lusa Comentários 30 Jun, 2019, 15:42 | Outras Modalidades

"É um pequeno passo, mas estamos a chegar lá. Recolher informação para o futuro também é importante", sublinhou o piloto português, no final da oitava ronda do Mundial de MotoGP, disputada no circuito holandês de Assen.



Com este resultado, o piloto português, que arrancou da 20.ª posição, soma 15 pontos, ocupando o 18.º lugar do campeonato.



"Foi uma corrida difícil. A posição de partida não ajudou, de todo. Nas primeiras voltas não consegui ultrapassar ninguém", vincou.



Oliveira equaciona, por isso, "pensar em como melhorar a mota para as primeiras voltas", em que a mota está mais pesada com o depósito ainda cheio de combustível.



"De qualquer forma, consegui ter um bom ritmo no final. Fui competitivo e lutei com outros pilotos, acabando por terminar nos pontos, que era o objetivo principal", disse ainda o piloto de Almada, que fez a última ultrapassagem da corrida ao campeão de Moto2, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) na derradeira curva.