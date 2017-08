Miguel Oliveira obteve o 8º tempo na classificação para o GP da Áustria

Lusa 12 Ago, 2017, 16:33 | Outras Modalidades

Miguel Oliveira, que vai largar da terceira linha da grelha, esteve em evidência ao ser o mais rápido na primeira sessão de tempos livres, na sexta-feira, mas já hoje de manhã sofreu uma queda com 35 minutos ainda por cumprir da terceira sessão.



O piloto perdeu a frente da sua KTM à saída da curva 4, mas levantou-se rapidamente e recolheu às boxes para consertar os poucos estragos, regressando ainda a tempo de rodar em 1.30,094 minutos ficando a três décimos e meio do então líder, o suíço Thomas Luthi (Kalex).



O vencedor do Grande Prémio da República Checa, na semana passada, que teve Miguel Oliveira no terceiro lugar do pódio, fez o melhor tempo do fim de semana antes da qualificação, sendo sucedido pelos italianos Francesco Bagnaia (Kalex) e Mattia Pasini (Kalex).



Já na qualificação, o mais rápido foi o italiano Mattia Pasini (Kalex), que terá ao seu lado na primeira linha da grelha de partida para o GP da Áustria o compatriota Franco Morbidelli (Kalex) e o espanhol Alex Marquez (Kalex).



Miguel Oliveira conquistou na República Checa o quinto pódio da temporada, pela terceira vez com o terceiro lugar, e divide a terceira posição do Mundial com Alex Marquez, com 133 pontos, menos 49 do que o líder italiano Franco Morbidelli (Kalex) e menos 28 do que o suíço Thomas Luthi.