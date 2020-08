Miguel Oliveira parte da sétima posição para o GP da Estíria de MotoGP

O piloto de Almada, que nos treinos livres garantiu a passagem direta à segunda fase da qualificação (Q2), fez o oitavo melhor tempo mas beneficiou da penalização atribuída na sexta-feira ao francês Johann Zarco (Ducati) para ganhar uma posição na grelha.



O dia foi histórico para a KTM, que conseguiu uma ‘pole position' pela primeira vez na principal categoria do motociclismo de velocidade, pelo espanhol Pol Espargaró, com o tempo de 1.23,580 minutos.



Miguel Oliveira, que chegou a ter o quarto melhor tempo da sessão, terminou a 217 milésimos de segundo do espanhol, saindo da terceira linha da grelha, juntamente com o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) e o francês Fabio Quartararo (Yamaha), líder do campeonato.



Esta foi a segunda melhor qualificação do piloto luso da equipa Tech3, depois do quinto posto conseguido no GP da Andaluzia, na segunda prova do Mundial.



O GP da Estíria de MotoGP é o 900.º GP da história e está marcado para domingo, às 13:00 (horas em Lisboa).