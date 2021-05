Miguel Oliveira parte do sétimo lugar para o GP de Itália de MotoGP

Oliveira fez a sua melhor volta em 1.45,745 minutos, terminando a apenas 0,002 segundos do sexto lugar, do seu companheiro de equipa na KTM, o sul-africano Brad Binder, e a 0,558s do melhor registo, conseguido pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha).



O piloto gaulês estabeleceu um novo recorde no circuito de Mugello, retirando 0,269s ao melhor registo, que pertencia ao italiano Francesco Bagnaia (Ducati) desde a terceira sessão de treinos livres, esta manhã.



O novo quadro (chassis) montado na mota do piloto português e estreado na sexta-feira trouxe melhorias de competitividade a Miguel Oliveira, que tinha como melhor registo em qualificação dois décimos lugares, conseguidos em Portugal e em França.



Já Quartararo disse que esta foi "a melhor volta" da sua vida e que o primeiro lugar da grelha "é importante para a corrida".



O piloto francês dedicou esta 'pole position' a Jason Dupasquier, piloto de Moto3 acidentado nos treinos desta manhã.



Nota ainda para o 11.º lugar do espanhol Marc Márquez (Honda) e do 19.º do italiano Valentino Rossi (Yamaha), que não passou da primeira fase da qualificação (Q1).



O GP de Itália é a sexta prova da temporada.



Miguel Oliveira ocupa, atualmente, o 19.º lugar do campeonato, com nove pontos, a 71 do líder Quartararo.