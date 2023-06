Miguel Oliveira regressa à competição no GP de Itália

”, informou a equipa, em comunicado, dando conta da recuperação dos dois pilotos das lesões sofridas.Já o piloto português natural de Almada mostra-se “”, depois de ter falhado o GP de França na sequência de uma queda sofrida na quarta ronda, em Espanha, provocada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha) e que lhe causou uma fratura no ombro esquerdo.”, sublinhou Oliveira.O piloto luso admitiu que “nos últimos dias” sentiu “uma melhoria” na fratura sofrida no ombro, que espera ser “suficiente” para lhe permitir “chegar e ser competitivo”.“Esse é o principal objetivo”, sublinha Miguel Oliveira, citado pelo comunicado da equipa.Das cinco corridas já disputadas esta temporada, o piloto português viu-se forçado a falhar duas (Argentina e França), por lesão, na sequência de quedas provocadas por adversários.A primeira aconteceu logo na prova de abertura, em Portimão, depois de ser abalroado pelo espanhol Marc Márquez (Honda).Oliveira esteve ausente do GP da Argentina devido a uma lesão nos tendões da coxa direita.Regressou em Austin (Estados Unidos) para ser novamente abalroado em Barcelona (Espanha), por Quartararo, falhando a corrida seguinte, em Le Mans.”, concluiu Miguel Oliveira.Com cinco provas já disputadas, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) lidera o campeonato, com 94 pontos, mais um do que o compatriota Marco Bezzecchi (Ducati), que é segundo. Oliveira é 17.º, com 21.