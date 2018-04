Miguel Oliveira segundo mais rápido nos treinos livres para o GP da Argentina

Lusa Comentários 06 Abr, 2018, 19:20 | Outras Modalidades

Miguel Oliveira gastou 1.44,631 minutos na melhor das suas voltas ao circuito argentino, registo que ficou apenas aquém do conseguido pelo italiano Mattia Pasini (Kalex), que marcou 1.44,461, menos 170 milésimas do que o piloto luso.



As duas melhores marcas do dia foram conseguidas na primeira sessão de treinos livres, já que a segunda foi perturbada pela chuva.



Na segunda sessão, Miguel Oliveira foi, ainda assim, de novo o segundo mais rápido, com 1.44,805 minutos, ficando agora atrás do espanhol Alex Marquez (Kalex), que gastou menos três milésimos de segundo.



Para sábado, está marcada a terceira sessão de treinos livres, entre as 13:55 e as 14:40 (em Lisboa), seguindo-se a qualificação, entre as 17:30 e as 18:15 (em Lisboa).



A categoria de Moto2 do Mundial de motociclismo de velocidade é liderada pelo italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que venceu no Qatar a primeira prova do Mundial de 2018, na qual Miguel Oliveira foi quinto classificado.