Miguel Oliveira sobe duas posições no Mundial de MotoGP e já é oitavo

O piloto luso, que partiu para esta sétima ronda do Mundial da 15.ª posição e era 12.º após a primeira volta, terminou a 7,368 segundos do vencedor, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que gastou 41.55,846 minutos.Os espanhóis Jon Mir (Suzuki), a 2,425 segundos, e Pol Espargaró (KTM), a 4,528 segundos, foram segundo e terceiro classificados, respetivamente."Arrancar da quinta linha da grelha não foi o ideal, mas consegui recuperar algumas posições, beneficiar de algumas quedas, fazer uma corrida constante, sem erros. A quinta posição é muito importante para o campeonato e traz muita motivação", frisou Miguel Oliveira, que é, agora, oitavo classificado, com 59 pontos, mais um do que o italiano Valentino Rossi (Yamaha), que desistiu devido a queda.Miguel Oliveira cotou-se como um dos mais rápidos ao longo de toda a prova."Fizemos uma corrida mais rápida do que na semana passada e acabámos mais perto do primeiro", notou o português, que se disse "motivado para ir até Barcelona", onde se disputa a próxima ronda, no domingo, e onde acredita que pode ter "um bom fim de semana".A competitividade do campeonato está ao rubro, com os primeiros quatro pilotos separados por apenas quatro pontos.O italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que hoje foi apenas oitavo, lidera com 84 pontos e está à distância de uma corrida (máximo de 25 pontos) de Miguel Oliveira.O francês Fabio Quartararo (Yamaha), que cortou a meta em terceiro, mas foi relegado para o quarto lugar, devido a uma penalização de três segundos por ter excedido os limites da pista por duas vezes, é segundo, com 83 pontos.A corrida ficou ainda marcada pela queda do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), a sete voltas do fim, quando liderava destacado e caminhava para a sua primeira vitória na categoria rainha.

Desta forma, o ‘brinde’ sorriu a Viñales, que se tornou no sexto piloto diferente a vencer nas sete corridas disputadas (apenas Quartararo repetiu o triunfo) e igualou os 66 pódios, em todas as categorias, conseguidos pelo compatriota Alex Crivillé.