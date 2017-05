Miguel Oliveira terceiro na corrida de Moto2 do Grande Prémio de Espanha

Lusa 07 Mai, 2017, 12:18 / atualizado em 07 Mai, 2017, 13:08 | Outras Modalidades

Miguel Oliveira partiu do quarto lugar da grelha de partida, mas, rapidamente, perdeu três posições, que foi recuperando, sendo que era sexto à terceira volta e quinto à nona passagem pela meta.



Duas voltas depois, o piloto luso ultrapassou o suíço Dominique Aegerter (Suter) e subiu ao quarto posto, iniciando, então, a aproximação aos italianos Francesco Bagnaia (Kalex) e Mattia Pasini (Kalex), que lutavam pelo segundo.



A cinco voltas do fim, Miguel Oliveira ainda ultrapassou Pasini e selou o segundo pódio da temporada e 14.º da carreira, numa altura em que já estava muito longe de Bagnaia e do espanhol Alex Marquez (Kalex), que venceu com grande avanço.



"Desde o arranque da corrida que não me senti confortável. Depois de passar o Pasini, ainda tentei ir atrás do Bagnaia, mas percebi que era demasiado arriscado, com estas temperaturas. Mas, é um excelente resultado para todos nós e vamos continuar com este rumo de trabalho, porque os resultados irão ser cada vez melhores", disse Miguel Oliveira.



O piloto luso manteve-se no terceiro lugar do campeonato, com 59 pontos, mas agora apenas a cinco do suíço Thomas Luthi (Kalex), apenas oitavo em Jerez, e a 16 do líder, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que caiu a 17 voltas do fim e falhou a hipótese de somar o quarto triunfo consecutivo.



O piloto luso pontuou em todas as provas de 2017, pois tinha sido quarto no Qatar, segundo na Argentina e sexto no Grande Prémio das Américas, em Austin.