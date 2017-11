Miguel Oliveira terceiro nos testes de Moto2 em Jerez de la Frontera

Lusa 16 Nov, 2017, 17:57 | Outras Modalidades

No início dos trabalhos para a época de 2018, o terceiro classificado do Mundial de Moto2 deste ano testou um novo chassis e terminou a sessão de treinos 'privados', sem cronometragem oficial, atrás do italiano Francesco Bagnaia (Kalex) e do espanhol Álex Márquez (Kalex), irmão do campeão de MotoGP, Marc Márquez.



Fora do primeiro 'contacto' com as motos nas quais os pilotos vão correr na próxima época esteve o suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado do campeonato, ainda a recuperar de lesão.



As estrelas da sessão foram os 'estreantes' no Moto2, com o campeão de Moto3, o espanhol Joan Mir, a ser o mais rápido entre os 'rookies', na 14.ª posição.



O circuito espanhol de Jerez de la Frontera vai acolher outra sessão de treinos, desta vez de MotoGP, na próxima semana.