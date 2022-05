Miguel Oliveira termina dia de testes de MotoGP em 21.º

Miguel Oliveira fez a melhor volta em 1.38,309 minutos, ficando a 1.183 segundos do mais rápido do dia, o francês Johann Zarco (Ducati).



O sul-africano Brad Binder, companheiro de equipa do português na KTM, foi o segundo mais rápido nesta sessão extraordinária de testes, terminando o dia a 0,158 segundos do gaulês.



O francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão mundial em título, foi o terceiro, a 0,302 do compatriota.



Os dois pilotos da KTM testaram hoje um novo escape; enquanto o piloto português se concentrou, sobretudo, na afinação da RC16 e em novos componentes aerodinâmicos, Brad Binder provou diferentes ajustes na suspensão dianteira.



“Foi um longo dia. Tivemos alguns problemas quando montámos pneus novos na mota, pelo que não conseguimos confirmar se tudo o que testámos melhora o desempenho e a rapidez”, explicou o piloto natural de Almada.



Miguel Oliveira admitiu, contudo, ter encontrado “uma ou duas coisas que poderão ser boas para Le Mans [a próxima prova]”, garantindo que chegará a essa sétima ronda do campeonato “de mente aberta”.



O tempo realizado hoje pelo português foi cerca de quatro décimas pior do que o conseguido na qualificação para o Grande Prémio de Espanha, realizado no fim de semana, em que Miguel Oliveira terminou na 12.ª posição.



A próxima ronda é o GP de França, em 15 de maio, em Le Mans.



O piloto luso é 10.º classificado do Mundial de MotoGP, com 43 pontos.