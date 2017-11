Miguel Oliveira `troca` pistas pelo todo o terreno e estreia-se em quatro rodas

Lusa 25 Nov, 2017, 16:25 | Outras Modalidades

Formando a 'Miguel Oliveira Fan Club Racing Team' com Pedro Ferreira e Filipe Campos, quatro vezes campeão nacional de todo o terreno, naquela que foi a sua primeira experiência competitiva em quatro rodas, Miguel Oliveira e os companheiros tiveram alguns problemas mecânicos no 'buggy'.



"No segundo turno com o Filipe, perdemos a tração dianteira e a direção ficou muito pesada, sendo que devemos ter partido a caixa de direção. Tínhamos muito potencial para fazer uma prova boa, foi pena. Já ontem tivemos um azar a nível mecânico com o diferencial, mas é sem dúvida uma experiência a repetir", expressou o piloto de Almada.



Miguel Oliveira recebeu o CAN-AM das mãos de Filipe Campos e fez os últimos 50 minutos de corrida, concluindo em 3:07.58 horas, a uma volta do vencedor, Ricardo Carvalho. A prova insere-se nas 24 horas todo o terreno de Fronteira, que se concluem no domingo.



"Foi muito positivo por me ter divertido, apesar dos contratempos. Quero fazer um agradecimento também ao Grupo Circuito Cego MX, que gentilmente nos receberam e cederam um espaço para podermos experimentar o nosso carro antes mesmo do fim de semana de corridas se ter iniciado", completou.