Miguel Oliveira vai a Valência acompanhar o último Grande Prémio da temporada

"Miguel Oliveira vai estar em Valência para acompanhar toda ação do fim de semana assim como os primeiros testes de 2020, para depois iniciar o processo de fisioterapia com o foco de recuperar a 100% para a próxima temporada", lê-se no comunicado daquela estrutura de apoio ao piloto da KTM.



O piloto de Almada foi operado há oito dias a uma lesão no ombro direito pelo ortopedista Karl Gosler no hospital Sanatorium Kettenbrucke, em Innsbruck, na Áustria, uma cirurgia que "decorreu de acordo com o esperado".



"Estes primeiros dias pós-operação decorreram sem qualquer atividade ou carga sobre o ombro, dois fatores essenciais para a recuperação. Na próxima semana inicio o processo de fisioterapia. Não sei ainda se esta segunda fase será toda ela realizada na Áustria, mas inicialmente será uma equipa ligada ao Dr. Golser que irá trabalhar comigo na recuperação", explicou o piloto português.



Ainda com o braço direito imobilizado, Miguel Oliveira irá, no entanto, marcar presença na derradeira prova do campeonato do mundo MotoGP, a realizar no próximo fim de semana, em Valência, "não só para acompanhar a sua equipa naquela que será a derradeira prova do ano, assim como para poder estar mais próximo do seu público", anunciou o clube de fãs ligado ao corredor de Almada.



Nesta última prova da temporada que marca a estreia do piloto português na categoria rainha, o seu lugar será ocupado pelo espanhol Iker Lecuona.