Miguel Tiago Silva nos Europeus de triatlo, João Nuno Batista e Maria Tomé 11.ºs

Miguel Tiago Silva terminou os três segmentos em 01:40.59 horas, a 41 segundos do húngaro Csongor Lehman, que se sagrou campeão europeu de elites.



João Nuno Batista concluiu a prova pouco depois, com o tempo 01:41.31, que lhe valeu o 11.º lugar.



Idêntica posição conseguiu Maria Tomé na prova feminina, em 01:55.13 horas, a mais de dois minutos da britânica Vicky Holland, que venceu em 01:52.36.



Madalena Amaral Almeida não foi além do 25.º posto, com o tempo de 01:58.29.