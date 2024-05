Mikael Jesus torna-se campeão iberoamericano de 400 metros barreiras

O resultado de Jesus permite-lhe ainda atingir marca de qualificação para os Europeus deste ano, tendo-o finalizado com um ‘voo’ em cima da meta, levando à intervenção da equipa médica após o fim da corrida.



O mexicano Guillermo Ornelas foi segundo (49,27 segundos) e o dominicano Yeral Nuñez (49,60) terceiro.



Por seu lado, Omar Elkhatib também foi ao pódio, com a prata nos 400 metros, e também com marca de qualificação para os Europeus de Roma, ao marcar 45,46 segundos, longe ainda da que dá acesso aos Jogos Olímpicos Paris2024, cifrada nos 45,00.



“Passei maus bocados, anteriormente, mas agora consegui a minha melhor marca pessoal e marca de qualificação direta para os Europeus, e sinto que estou mais forte para sonhar com Paris2024”, declarou o atleta, citado pela Federação Portuguesa de Atletismo.



Em 2016, Mikael Jesus já tinha sido vice-campeão iberoamericano da distância, conseguindo agora subir ao lugar mais alto do pódio.



De resto, Portugal soma já três ouros nestes Ibero-Americanos, juntando este ao de Eliana Bandeira e de Francisco Belo, em ambos os casos no lançamento do peso.



Vera Barbosa foi quarta classificada nos 400 metros barreiras, com 56,37 segundos, também de apuramento para Roma2024, com Emanuel Sousa em sétimo no lançamento do disco (59,87 metros), dois lugares acima de Edujose Lima (55,31 metros).



Na jornada, Beatriz Andrade, Rosalina Santos, Íris Silva e Lorene Bazolo foram quartas na estafeta de 4x100 metros, com um tempo de 44,57 segundos, a um centésimo do bronze.



Em masculinos, David Landim, André Prazeres, Delvis Santos e Frederico Curvelo também acabou no quarto lugar, com 39,95 segundos.



Nos 110 metros barreiras, a elevada velocidade do vento anulou as marcas registadas, com João Vitor Oliveira no sexto lugar e Abdel Larrinaga em sétimo.



Os Campeonatos Ibero-Americanos terminam na noite de hoje e madrugada de segunda-feira em Portugal, durante a noite em Cuiabá, Brasil, com mais portugueses envolvidos em finais.