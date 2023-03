Mikaela Shiffrin iguala recorde de 86 vitórias em taças do mundo de esqui alpino

A norte-americana Mikaela Shiffrin igualou hoje o recorde de 86 vitórias de Ingemar Stenmark em taças do mundo de esqui alpino, precisamente no país do lendário esquiador sueco, na prova de slalom gigante em Are.