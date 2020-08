Milwaukee Bucks apurados para as "meias" no "play-off" da NBA

O resultado acontece três dias depois de um histórico boicote aos jogos do campeonato profissional de basquetebol norte-americano, liderado pelos Bucks, em reação ao caso Jacob Blake, afro-americano de Winsconsin que foi baleado nas costas pela polícia.



Jogadores das duas equipas, treinadores e árbitros ajoelharam-se durante o hino, ao mesmo tempo que no ecrã do pavilhão passava o nome de três personalidades mortas nas últimas horas: Cliff Robinson, antigo jogador dos Portland, Lute Olsen, que foi treinador no campeonato universitário, e o ator Chadwick Boseman, protagonista do filme "Black Panther" e apresentado como um amigo próximo da NBA.



Os Milwaukee, que traziam uma vantagem de 3-1 na eliminatória, precisavam de uma vitória apenas e conseguiram-na.



Com 17 pontos de avanço ao segundo quarto, os Bucks permitiram uma reação aos Magic, que chegaram a ficar a três pontos, perto do fim. Então, voltou a brilhar Giannis Antetokounmpo, que fechou com 28 pontos e 17 ressaltos na partida.