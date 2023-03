Milwaukee Bucks apurados para os play-offs da NBA

Liderados pelo grego Giannis Antetokounmpo, melhor marcador do encontro, com 36 pontos (tendo ainda capturado 11 ressaltos e efetuado oito assistências), os visitantes conquistaram o 50.º triunfo na época, em 69 jogos, consolidando a liderança da Conferência Este.Numa reedição da final de 2021, na qual os Bucks se impuseram aos Suns por 4-2, a equipa de Milwaukee carimbou o passaporte para os play-offs do mais importante campeonato de basquetebol mundial, ao contrário dos Denver Nuggets.Os líderes da Conferência Oeste sofreram a quarta derrota consecutiva, na visita aos Toronto Raptors, por 125-110, e ainda continuam à espera de confirmar a presença na fase a eliminar da competição.