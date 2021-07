Milwaukee Bucks batem Phoenix Suns e reduzem desvantagem na final da NBA

Os Milwaukee Bucks, campeões em 1971 e ‘vice’ em 1974, reduziram domingo para 2-1 a desvantagem na final dos ‘play-offs’ da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao baterem em casa os Phoenix Suns por 120-100, no terceiro jogo.