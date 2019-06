Minsk 2019. Portugal perto da passagem à final no atletismo

Lusa Comentários 26 Jun, 2019, 18:57 | Outras Modalidades

Na estafeta em perseguição, os portugueses começaram em quarto lugar e seguraram a posição, deixando para trás turcos e gregos. Não chegou para recuperar em relação a Ucrânia, França e Alemanha, as seleções que avançaram para a final de sábado.



Neste formato de competição, a ordenação final faz-se justamente nesta estafeta - mista, com as distâncias de 800, 600, 400 e 200 metros. Além disso, a pontuação obtida nas anteriores oito provas do programa é 'transposta' para a estafeta, com atrasos na partida calculados na base 'três pontos valem um segundo'.



Com 50 pontos, Portugal partiu um terço de segundo antes da Turquia e dois terços antes da Grécia, alargando a diferença: 4.34,24 minutos, contra 4.39,81 e 4.41,05.



A assegurarem a passagem para a final, entraram a Ucrânia (4.25.63), a França (4.29,64) e a Alemanha (4.32,12) - os germânicos partiram 2,66 segundos antes dos portugueses e perderam algum tempo.



Nesta estafeta, e a exemplo do que se verificara na véspera, Portugal alinhou com José Carlos Pinto, Cátia Azevedo, Ricardo Santos e Lorène Bazolo.



A nível individual, registaram-se novos primeiros lugares, e os consequentes 12 pontos para a equipa, para Carlos Nascimento (10,26 nos 100 metros) e Evelise Veiga (6,38 como melhor no salto em comprimento). Em segundo lugar, e com 10 pontos, ficou Lorene Bazolo (11,47 nos 100 metros).