Minsk. Marcelo elogia desempenho de Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Jul, 2019, 08:44 / atualizado em 01 Jul, 2019, 08:44 | Outras Modalidades

Em comunicado na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter acompanhado "com entusiasmo e satisfação" a participação dos 98 atletas portugueses, que venceram três medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze.



Além dos atletas, o chefe de Estado estendeu o elogio ao Comité Olímpico de Portugal, às federações desportivas, às equipas técnicas e às famílias dos atletas participantes.



"Sem o esforço e a dedicação de todos não teria sido possível alcançar resultados tão bons, possibilidades de qualificação e um apuramento para Tóquio 2020, o que significa uma esperança renovada no movimento olímpico nacional", afirmou.



As medalhas de ouro foram conquistadas pela seleção de futebol de praia, por Fu Yu, na competição de singulares femininos de ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros.



As seis de prata foram amealhadas pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000 metros.



Na prova de equilíbrio, as três ginastas também conquistaram uma medalha de bronze, tal como a judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros, Diogo Ganchinho, nos trampolins, a karateca Patrícia Esparteiro, em kata, e a seleção masculina de ténis de mesa no torneio por equipas.