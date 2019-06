Minsk2019: Ginasta portuguesa Filipa Martins termina em 15.º concurso completo

Lusa Comentários 29 Jun, 2019, 20:02 | Outras Modalidades

Filipa Martins, de 23 anos, perfez um total de 49.532 pontos, referentes ao somatório dos exercícios de solo (12.600), trave (11.966), paralelas assimétricas (11.966) e salto (13.000).



A ginasta russa Angelina Melnikova, com um total de 54.498 pontos, ocupou o lugar mais alto do pódio, ladeada pela francesa Lorette Charpy, segunda classificada, com 54.166, e da ucraniana Diana Varinska, que chegou ao bronze com 52.766.



Filipa Martins, do Sport Club do Porto, garantiu a presença na final com um total de 51.699 pontos no somatório de solo (12.400), trave (13.633), paralelas assimétricas (13.633) e salto (13.466), com o oitavo lugar da ronda de qualificação, também liderado por Menikova (54.266).