Minsk2019: Jieni Shao junta-se a Fu Yu na terceira ronda de ténis de mesa

Lusa Comentários 22 Jun, 2019, 16:45 | Outras Modalidades

Em Minsk, na Bielorrússia, Shao bateu a helénica pelos parciais de 11-6, 11-1, 13-15, 9-11, 11-3, 11-5 e vai encontrar na próxima ronda a checa Hana Matelova.



Igualmente no domingo, Fu Yu entra em ação, batendo-se com a suíça Rachel Mortet.



Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro também começam a competição de singulares, aguardando ainda a definição dos adversários.



Marcos e Tiago defendem posteriormente o ouro de equipas conquistado em Baku2015, na altura com João Geraldo.



Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram hoje para Portugal as primeiras medalhas nos II Jogos Europeus, uma de prata e outra de bronze em ginástica acrobática.



Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.