Minsk2019: João Salvado e Sara Silva oitavos em pares mistos da aeróbica

A dupla portuguesa cumpriu o exercício com 17,700 pontos, em prova que teve no pódio Itália, com 21,850, Roménia, com 21,800, e Rússia, com 21,300.



Esta foi a única competição dos jovens lusos na Bielorrússia.



Em Minsk2019, Portugal, que em Baku2015 obteve 10 pódios, tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, as pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.



Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.