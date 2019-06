Minsk2019. K4 500m masculino ficou à beira do bronze

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Jun, 2019, 10:07 / atualizado em 27 Jun, 2019, 10:37 | Outras Modalidades

O K4 500 metros, composto pelos canoístas Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, foi quarto a 255 milésimos de segundo do bronze.





O quarteto luso, que passou a meio da prova no terceiro lugar, a 490 milésimos da liderança, concluiu em 1.33,976, a 1,600 segundos do ouro da Rússia, que bateu a Alemanha por 165 milésimos.

Rescaldo da prova







"O quarto lugar foi bom resulto dada a preparação que estamos a fazer, com foco no Mundial. Claro que é sempre o que nenhum atleta deseja, pois gosta de estar nas medalhas, mas isto foi uma prova muito difícil, com vento de frente que a tornou mais comprida. Estivemos bem, não há que perder o foco. Sabemos o caminho que estamos a percorrer que é para o mundial", disse Emanuel Silva.











O "voga" e mais experiente atleta do K4 destacou os "bons indicadores" da tripulação, elogiou os "progressos semanais" de uma equipa "cada vez mais unida e sempre motivada" liderada pelo técnico Rui Fernandes.



"Os resultados aparecem e a autoestima aumenta, por isso precisamos deles. Saímos daqui de consciência tranquila, que estamos no caminho certo. O quarto lugar aponta para um rumo correto só temos de continuar focados, atletas em conjunto com o treinador, pois isto é a nossa segunda família e devemos continuar uma família unida e pronta para tudo. Venha o Mundial!", concluiu.



João Ribeiro garante que esta tripulação encara todas as regatas a pensar "tirar uma medalha, e nunca em ficar em quarto": "Vínhamos com esse objetivo, sabíamos que era possível. O quarto é um ótimo lugar sabendo o que fizemos nas últimas semanas".



"Temos feito mais volume (de trabalho) do que o normal, não preparámos bem Minsk2019. Não era possível fazer um pico de forma para aqui e daqui a oito semanas estarmos outra vez no mundial na melhor forma", explicou.



O jovem Messias Baptista ironizou com a "medalha de chocolate, aquela que ninguém gosta", assumindo que "perder por esta diferença é um bocado triste", ainda assim elogiou o "resultado sólido".



David Varela lamentou as "condições adversas" em que se disputou a final, com muito vento, admitindo que "com o cansaço não fica fácil segurar o barco", tornando, desta forma, a prova "mais longa do que o habitual".



O K4 500 já tinha conquistado a medalha de bronze no fim de maio na Taça do Mundo de Poznan, na Polónia, dando agora mais um bom indicador para os mundiais de agosto, que apuram para Tóquio2020.