Minsk2019: Ministro elogia "qualidade" de Jogos e pede "diversidade"

30 Jun, 2019

“Para a tutela do desporto, era muito importante que estes Jogos pudessem ser acompanhados, porque existiu grande expectativa por parte dos portugueses, um grande acompanhamento, e era muito importante termos aqui todas as possibilidades de difusão e divulgação deste evento”, disse à agência Lusa.



A ausência da RTP nos II Jogos Europeus foi criticada pelo presidente do Comité Olímpico de Portugal e pelo secretário de estado do desporto, João Paulo Rebelo, e o ministro também defende que o canal público de televisão deveria estar em Minsk.



“E nosso entendimento que estes Jogos têm qualidade suficiente para serem acompanhados pelo serviço público de televisão. Era importante que a RTP estivesse aqui e, a meu ver, seria até importante que tivessem optado pelos direitos”, reforçou.



Ressalvando sempre a independência editorial da estação de televisão, acrescentou: “Mas, não podemos deixar de dizer que a RTP tem responsabilidade pública, como nós temos, e temos de acarinhar e de entender a mais-valia da diversidade de modalidades desportivas e desportos que fazem parte do programa olímpico, ou não, e deste certame”.



O governante destacou a relevância dos Media apostarem na “diversidade” de modalidades, até para que a cultura desportiva do país seja reforçada e não gire somente em torno de uma bola de futebol.



“É preciso entender onde apostar (...) A diversidade chama cada vez mais gente a praticar desporto e chama a atenção para que a cultura desportiva esteja cada vez mais alicerçada no nosso país”, insistiu.



Em Minsk, Portugal já leva 15 medalhas, três de ouro, seis de prata e outras tantas de bronze, superando as 10 de Baku2015, com três primeiros lugares, quatro segundos e três terceiros.