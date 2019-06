Minsk2019. Portugal conquista medalha de ouro em futebol de praia

Marcos Celso - RTP Comentários 29 Jun, 2019, 17:33 / atualizado em 29 Jun, 2019, 18:21 | Outras Modalidades

Um segundo tempo de luxo com quatro golos marcados e nenhum sofrido permitiu à seleção portuguesa virar por completo o jogo e o resultado, com um 4-2 no final do segundo tempo, depois de estar a perder no primeiro tempo por 0-2.



Melhor. Madjer marca na bola de saída e fez o quinto para a equipa das "quinas". Estava cada vez mais perto o ouro para Portugal, que voltou a marcar elevando o resultado para 6-2. Seguiram-se mais dois golos, 8-2, ambos para Portugal, e um outro para os espanhóis, 8-3, naquela que se tornou numa vitória histórica na modalidade sobre a Espanha.





Assim, marcaram nesta final: Lorenzo Goméz, aos dois minutos, e Javier Torres, aos sete, deram vantagem à seleção espanhola, mas Bernardo Martins, aos 15 e 32, Leo Martins, 17, 22 e 26, o guarda-redes Andrade, aos 24, Madjer, aos 25, e Jordan Santos, aos 30, concretizaram a reviravolta lusa. Mayor Hernandéz ainda reduziu a desvantagem e fixou o resultado em 8-3, aos 33.





Reportagem Antena 1 com João Gomes Dias, em Minsk.