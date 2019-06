Minsk2019. Portugal vence França 3-1 e avança para os `quartos` do ténis de mesa

Lusa Comentários 27 Jun, 2019, 16:25 | Outras Modalidades

Frente à oitava equipa do Mundo, Can Akkuzu/Emmanuel Lebesson, os portugueses Tiago Apolónia e João Monteiro, 12.º do mesmo ranking, começaram a perder por 11-7 e 11-6, mas deram a volta aplicando 11-5, 15-13 e 11-8, colocando Portugal no comando do confronto.



Avançaram então Marcos Freitas, quarto da classificação europeia, e Simon Gauzy, 40.º, com o luso a confirmar o favoritismo e ganhar 3-1 com 11-7, 8-11, 11-6 e 11-7.



João Monteiro, 20.º, começou por aplicar 11-6 a Emmanuel Lebesson, porém o gaulês 24.º da classificação europeia, respondeu com o mesmo parcial seguido de um 12-10, dando a volta ao marcador. Monteiro igualou com 11-9 obrigado à ‘negra’, que liderou por 8-7, mas que acabou por ceder, também por 11-9.



Marcos Freitas voltou à ação para resolver frente ao 135.º da Europa, Can Akkuzo, começando por aplicar um esclarecedor 11-1, antes de permitir um 9-11. Mas o luso acabou por vencer 11-5 e 11-3, sentenciando o encontro.



A seleção vai encontrar hoje às 18h00, horas de Lisboa, a Grã-Bretanha, 10.ª da classificação mundial, que só entra em prova nestes quartos de final.



Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu em ténis de mesa e Carlos Nascimento nos 100 metros, cinco de prata, alcançadas pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio e pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta em K1 1.000.



Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.



Com este desempenho, Portugal já superou os 10 pódios de Baku2015 e terminou o dia de quarta-feira no 11.º lugar do quadro de medalhas, que contabiliza 36 dos 50 países participantes nos Jogos Europeus.