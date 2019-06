Minsk2019. Portugueses apontam ao `bronze` no ténis de mesa

Lusa Comentários 28 Jun, 2019, 20:08 | Outras Modalidades

[A Alemanha] é uma equipa bastante forte, bastante compacta, com três jogadores bastante bons. Nós também temos três jogadores bastante bons e fortes. Infelizmente para nós, eles hoje foram superiores. No primeiro jogo de pares, se tivéssemos ganho um dos 'sets' que perdemos por diferenças, se calhar podíamos ter equilibrado mais a partida e talvez tivéssemos vencido esse primeiro jogo e causado alguma pressão aos alemães. Mas hoje eles foram mais fortes e mereceram vencer", assinalou João Monteiro.



E acrescentou: "Agora, é não entrar em tristezas e lamentações e esperar o derrotado do jogo Suécia-Dinamarca e amanhã [sábado] entrar novamente com muita determinação para que possamos levar o bronze".



O jogador português é casado com Daniela Dodean, integrante da equipa da Roménia que já assegurou lugar na final feminina, pelo que o casal já tem garantida, pelo menos, uma medalha nestes Jogos Europeus para levar para casa. E, caso Portugal vença o seu encontro de sábado, poderão ser duas.



"Espero bem que sim, espero que a medalha da minha mulher seja de ouro e que para mim seja o bronze", lançou João Monteiro.



Depois de ter afastado as mais bem cotadas França e Grã-Bretanha, a equipa portuguesa, 12.ª do ranking mundial, foi impotente para travar a poderosa Alemanha, terceira, que se superiorizou aos lusos, impedindo-os de revalidar o título conquistado há quatro anos em Baku.



Por seu turno, Marcos Freitas considerou que "faltou uma pontinha de sorte" aos atletas portugueses para superarem os alemães, considerando que os rivais "foram muito felizes" nos momentos cruciais do jogo.



Questionado sobre se tem alguma preferência para o adversário do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, Marcos Freitas sublinhou que "qualquer equipa que está nesta fase será difícil", salientando que "a Dinamarca e a Suécia são muito fortes", ainda que atribuindo o favoritismo aos suecos.



"Se formos olhar para o 'ranking' dos jogadores e das equipas, é óbvio que a Suécia é favorita a ganhar hoje. Se pudesse escolher, escolheria a Dinamarca, mas será sempre difícil, não muda nada escolher. Vamos tentar recuperar para amanhã estarmos todos frescos e darmos o máximo para ganhar uma medalha", frisou.



Também Tiago Apolónia apontou para as dificuldades sentidas diante da Alemanha, olhando já com otimismo para a partida de sábado.



"Estamos a fazer uma boa prova, agora é olhar em frente e preparar o jogo de amanhã [sábado], que é extremamente importante para nós conseguirmos mais uma medalha para Portugal", rematou.



Portugal vai discutir no sábado a medalha de bronze, às 15:00 de Lisboa, com o perdedor do encontro entre a Dinamarca e a Suécia.



Caso conquiste o bronze, o ténis de mesa português melhora o seu desempenho de Baku2015, depois de Fu Yu já se ter sagrado campeã de singulares em Minsk.