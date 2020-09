Mirpuri Foundation Racing Team anuncia entrada na regata Cascais Vela

A Mirpuri Foundation Racing Team acaba de anunciar a entrada oficial do seu barco VO65 'Racing for the Planet' numa das maiores e mais prestigiadas regatas realizadas em Portugal, a Cascais Vela 2020, que será disputada no próximo fim de semana, entre os dias 3 a 5 de outubro, no campo de regatas de Cascais.