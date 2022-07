Mo Farah diz ter sido traficado ilegalmente para Inglaterra

”, divulgou "sir" Mo Farah, em entrevista à BBC, na qual anunciou que o seu verdadeiro nome é Hussein Abdi Kahin e que não pôde ir à escola, tendo sido forçado a trabalhar para poder comer.Aos 39 anos, Mo Farah, que sempre disse ter ido para Inglaterra com os seus pais, desde a Somália, confessou agora que afinal veio do Djibuti, aos nove anos, com uma mulher que não conhecia, que lhe atribuiu o nome de Mo Farah e que, no Reino Unido, o obrigou a cuidar dos filhos de outra família.Num documentário da estação televisiva britânica, Farah contou que os pais nunca estiveram no Reino Unido e que a sua mãe e dois irmãos seus vivem numa fazenda da família, no estado separatista de Somalilândia, que declarou a independência em 1991, mas não é reconhecido internacionalmente.O seu pai, de nome Abdi, foi morto a tiro quando o atleta tinha somente quatro anos, precisamente durante a violência civil que se vivia na Somália.Aos “oito ou nove anos” foi levado de casa para ficar com a família no Djibuti, acabando por ser levado para o Reino Unido pela tal mulher que não conhecia e não era sua parente, e que lhe disse que o levava para a Europa para viver com parentes.”, recorda, assumindo que estava "animado” com a nova ideia de vida.Quem o levou ilegalmente apresentou às autoridades documentos falsos com o nome Mohamed Farah, instalando-o posteriormente num apartamento a oeste de Londres, em Hounslow, altura em que lhe roubou um papel que tinha os contactos dos seus parentes.”, confessou."Sir" Mo disse que, “para ter comida na boca”, teve de fazer tarefas domésticas e cuidar de crianças, sendo ameaçado e obrigado a “nada dizer, se queria ver a família novamente”.”, recordou.





A escola e a corrida



Só foi autorizado a ir para a escola quando tinha cerca de 12 anos, altura em que se matriculou no sétimo ano no Feltham Community College, tendo os funcionários sido informados de que era refugiado da Somália.



A sua antiga professora Sara Rennie disse à BBC que a criança chegou à escola “mal-cuidada”, a falar pouco inglês e “alienada emocional e culturalmente”.



Acrescentou que as pessoas que se diziam ser os seus progenitores nunca compareceram a qualquer reunião de pais.



Já o seu professor de educação física, Alan Watkinson, garante que a vida do jovem mudou completamente quando entrou numa pista de atletismo.



“A única linguagem que ele parecia entender era a da educação física e do desporto", recordou o campeão olímpico dos 5.000 e 10.000 metros em Londres2012 e Rio2016.



Mo Farah assumiu que o desporto foi a sua salvação, pois “a única coisa que poderia fazer” para se livrar desta situação de vida “era sair e correr”.



O jovem acabou por confessar que revelou a Watkinson a sua verdadeira identidade, o seu passado e sobre a família para a qual estava a ser forçado a trabalhar.



O documentário da BBC será exibido na íntegra quarta-feira.