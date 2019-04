Molinari sozinho na liderança do Masters de golfe

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Abr, 2019, 09:21 / atualizado em 14 Abr, 2019, 09:21 | Outras Modalidades

Molinari lidera o primeiro "major" do ano com 203 pancadas, 13 abaixo do par, e duas de vantagem sobre os norte-americanos Tiger Woods, que marcou 67, e Tony Finau, um dos três jogadores que completaram os 18 buracos do dia com apenas 64 golpes (oito abaixo).



Com seis "birdies" (uma pancada abaixo do par) - nomeadamente quatro consecutivos entre os buracos 12 e 15 -, Molinari foi o mais consistente do quinteto que tinha terminado a segunda volta na frente e parte na melhor posição para tentar vencer o seu segundo torneio do "grande slam", depois do triunfo no British Open em 2018.



Tiger Woods, que compensou um "bogey" (uma acima) com seis "birdies", apresenta-se também em situação privilegiada para alcançar a quinta vitória em Augusta (1997, 2001, 2002 e 2005), embora o último dos seus 14 triunfos em "majors" tenha sido em 2008.



Aos 43 anos, Woods ostenta também três vitórias no US Open (2000, 2002 e 2008), três o British Open (2000, 2005 e 2006) e quatro o PGA Champioship (1999, 2000, 2006 e 2007).