Monteiro comanda seleção no europeu de ténis de mesa

28 Fev, 2018, 07:55 / atualizado em 28 Fev, 2018, 07:55 | Outras Modalidades

No pavilhão municipal de Lagos, a equipa lusa não contou com Marcos Freitas, com uma lesão nas costelas, nem com Tiago Apolónia, que está com gripe, mas nem por isso deixou de se impor aos magiares, graças sobretudo a uma grande prestação de João Monteiro, que assegurou dois pontos, apesar de também ele estar com limitações físicas num pé.



João Geraldo também ganhou e só Diogo Carvalho perdeu, enquanto que Diogo Chen não chegou a ser utilizado.



A diferença de "ranking" entre as duas seleções - Portugal é o oitavo mundial, Hungria é 30º - esbateu-se e acabou por ser Monteiro a fazer a diferença, colocando a seleção a ganhar logo de início e travando a recuperação húngara.

Caminhada rumo ao Euro2019



Na qualificação para o Europeu de 2019, em Nantes, participam todas as equipas com exceção da organizadora França e da Alemanha, de Timo Boll e Dimitrij Ovtcharov, a campeã em título.



Mesmo sendo vice-campeão no ano passado no Luxemburgo, Portugal tem de passar por esta fase, integrado no grupo A 1, juntamente a Hungria e a Áustria, num triangular em que todos jogam contra todos, em casa e fora.



Os dois primeiros seguem para Nantes2019, o último ainda tem uma última hipótese (a fase 2 preliminar), na disputa com os outros terceiros e com os apurados dos grupos B, onde estão as equipas mais fracas.