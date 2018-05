Montpellier conquista Liga dos Campeões de andebol, ao vencer o Nantes

Lusa Comentários 27 Mai, 2018, 21:23 | Outras Modalidades

Na primeira final gaulesa de sempre na prova, o equilíbrio marcou os minutos iniciais, até aos 7-7, altura em que o Montpellier, mais eficaz na concretização, descolou para uma vantagem de três golos (10-7).



A dois minutos do intervalo, o Montpellier, que se apresentou na baliza com um intransponível Vincent Gerard, elevou a diferença para quatro golos (15-11), mas o Nantes reagiu e ainda encurtou para três no final da primeira parte (16-13).



Um início fulgurante do Nantes na segunda parte, com três golos consecutivos de Espen Lie Hansen, empatou a final (16-16), tendo o Montpellier demorado 4.40 minutos para conseguir marcar o seu primeiro golo após o intervalo (17-16).



O Montpellier, que venceu o grupo D da fase regular da Liga dos Campeões, no qual participou o Sporting, voltou a alargar a vantagem para três golos (21-18), mas o Nantes, que no sábado surpreendeu o Paris Saint-Germain, empatou a 24 a 10 minutos do fim.



Com tudo em aberto, o Nantes 'congelou', muito por culpa de uma série de erros nas várias fases de construção de jogo, enquanto o Montpellier, com um parcial de cinco golos consecutivos, descolou para 29-24.



A controlar, o Montpellier manteve o Nantes à distância e venceu por 32-27, conquistando o seu segundo troféu, para suceder aos macedónios do Vardar. Continua a ser o único clube francês a conquistar o título europeu.



Diego Simone e Ludovic Fabregas, ambos com seis golos, foram os jogadores em destaque no capítulo da concretização na equipa do Montpellier, enquanto Kiril Lazarov, também com seis, esteve em evidência no Nantes.



A Liga dos Campeões de 2017/18 teve um pódio inteiramente francês, uma vez que o Paris Saint-Germain, no jogo de despedida de Daniel Narcisse, venceu o Vardar por 29-28.