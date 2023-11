Morreu antigo atleta olímpico João Lima

"É com tremenda tristeza que damos conta do falecimento de João Lima durante esta madrugada. Um grande homem, que sempre se elevou e elevou aqueles ao seu redor, pelo que deixa agora um vazio na nossa comunidade", revela a FPA na nota divulgada.João Lima participou na disciplina dos 110 metros barreiras dos Jogos de 1988, tendo ainda participado em diversos mundiais e europeus, destacando-se os feitos de ter sido o primeiro português a baixar a barreira dos 14 segundos nos 110 barreiras (1989) e dos oito segundos nos 60 metros barreiras (1985).

João Lima teve uma longa ligação com o Sporting Clube de Portugal, emblema que representou durante quase toda a carreira, entre 1982 e 2000. Numa nota de condolências publicada no site oficial , o Sporting também expressou pesar pelo desaparecimento precoce do seu ex-atleta.