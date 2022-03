Morreu José Valarinho, antigo presidente da Federação Portuguesa de Esgrima

Valarinho, que tinha 87 anos, integrou por três décadas os órgãos sociais da FPE e recebeu por três vezes a Medalha de Ouro da FIE, além de ter sido agraciado com a Ordem Olímpica (2005) e da Medalha de Mérito Desportivo (2004).



"Todos devemos lembrar o enorme amor que tinha à esgrima e o empenho e dedicação com que abnegada e desinteressadamente serviu a modalidade. Aqueles que com ele privaram sabem, todos sem exceção, que perderam um amigo. Quanto à esgrima, viu partir uma parte importante da sua memória coletiva e uma fatia irrecuperável da sua história", recorda a da FPE.