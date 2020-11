MotoGP. Portimão quer voltar a ter corrida em 2021

", acredita o português Jorge Viegas, em declarações à agência Lusa.Neste momento, o Grande Prémio da República Checa está ainda pendente do novo asfaltamento do circuito de Brno e, caso a obra não avance até agosto, "deverá ser a Rússia a entrar no calendário", explica.No entanto, Jorge Viegas adverte que Portugal pode vir a ser chamado a entrar no calendário, caso as viagens para a América do Norte estejam condicionadas devido à pandemia em abril de 2021.", explicou Jorge Viegas.O dirigente máximo do motociclismo mundial garantiu, ainda, tudo fazer "para que Portugal venha a ter um Grande Prémio regularmente”, apesar de se estar “a viver tempos diferentes".





À espera de uma grande corrida







Sobre a corrida deste fim de semana, em Portimão, que fecha a temporada de 2020, Jorge Viegas espera "que seja uma prova muito disputada, que o Miguel (Oliveira, em KTM) tenha uma boa classificação e que corra tudo bem".A propósito da ausência de público nas bancadas do Autódromo Internacional do Algarve, o presidente da FIM admitiu que "a saúde pública está em primeiro lugar".", destacou Jorge Viegas.Sobre o que aconteceu durante o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, prefere "não comentar".", disse o presidente da FIM.Jorge Viegas lembrou ainda que ao longo das 13 corridas do Mundial de MotoGP já disputadas, "apenas duas tiveram cinco mil pessoas nas bancadas (Le Mans, em França, e Misano, em Itália)".A situação da pandemia levou ainda ao cancelamento da Gala dos Campeões, que todos os anos se realiza no local que acolhe a última corrida da temporada.", concluiu Jorge Viegas.O GP de Portugal de MotoGP é a 14.ª e última corrida da temporada. Disputa-se no Autódromo Internacional do Algarve entre sexta-feira e domingo.