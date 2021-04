MotoGP Portugal. Miguel Oliveira fica no17.º lugar nos primeiros treinos livres

O piloto luso cumpriu 18 voltas ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), que se apresentou húmido no início da sessão, com as trajetórias a secarem à medida que a sessão avançava, estabelecendo o tempo de 1.44,000 segundos na sua melhor volta da manhã, a 16.ª.



Oliveira terminou a 1,873 segundos do mais rápido do dia, o antigo campeão Marc Márquez, que surpreendeu ao fazer o melhor tempo na primeira vez que rodou com uma mota da categoria rainha do Mundial de Velocidade em Portimão, após uma paragem de nove meses por lesão.



A sessão desta manhã foi mais lenta do que a realizada no GP de Portugal de 2020, em novembro passado.



Nessa altura, o mais rápido foi o português, com o tempo de 1.40,122 minutos, quase quatro segundos mais rápido do que hoje.



Ao início da tarde cumpre-se a segunda sessão de treinos livres do GP de Portugal, que se disputa em Portimão até domingo.