MotoGP Portugal. Miguel Oliveira procura nova vitória

Além do triunfo em Mandalika, Miguel Oliveira abandonou no Qatar, devido a uma queda, e foi 13.º na Argentina e 18.º nos Estados Unidos, respetivamente.Na estreia, em novembro de 2020, no encerramento da temporada, e no regresso da competição a Portugal, após oito anos de ausência, venceu, com um "grand slam", juntando a liderança durante toda a prova à "pole position" e à volta mais rápida em corrida.Depois, em 2021, não foi tão feliz, com o 16.º posto na primeira passagem, em abril, e a desistência, na sequência de uma queda, na segunda, em novembro.Nesta temporada, apenas Bastianini conseguiu dois triunfos, no Qatar e no Grande Prémio das Américas, numa luta "democrática", com outros dois vencedores, com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) a juntar-se a Oliveira.Miguel Oliveira vai voltar a contar com muitos fãs nas bancadas do recinto portimonense – são esperados mais de 60 mil espetadores –, desta vez sem dividir protagonismo com o italiano Valentino Rossi, que se despediu na temporada passada.O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, quinta etapa do Mundial, vai ser disputado entre sexta-feira e domingo, no AIA, em Portimão.A corrida da categoria rainha está marcada para domingo, às 13h00.

Bastianini na liderança do campeonato





O Mundial é liderado por Bastianini (Ducati), com 61 pontos, o único com dois triunfos na presente temporada, no Qatar e nos Estados Unidos, enquanto os restantes triunfos foram alcançados pelo espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) e Oliveira, na Argentina e na Indonésia, respetivamente.



Bastianini é perseguido por um trio de espanhóis, com Álex Rins (Suzuki), Aleix Espargaró, que deu a primeira vitória à Aprilia na era moderna do campeonato na Argentina, e Joan Mir (Suzuki), a cinco, 11 e 15 pontos, respetivamente.



O francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão do mundo, e vencedor da primeira passagem pelo Algarve em 2021, segue no quinto posto, a 17 pontos do líder, ainda sem qualquer triunfo nas quatro provas já disputadas, enquanto o português Miguel Oliveira (KTM) segue no nono lugar, com 28.