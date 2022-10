Motonáutica volta à praia de Mira

"Esperamos que seja um fim de semana com muita gente, até porque é um regresso muito esperado à nossa Barrinha da Praia de Mira, ao fim de 38 anos. E, por isso, também temos essa expectativa muito elevada, em relação às pessoas que podem vir ver o evento", disse hoje Raul Almeida à agência Lusa.



O Grande Prémio de Motonáutica da Praia de Mira inclui o Campeonato Nacional da Aquabike (JetSki e Motas Água) e a Taça de Portugal de Barcos T850, competições sob a égide da Federação Portuguesa Motonáutica (FPM), com o apoio do Município de Mira, no distrito de Coimbra, e da Turismo do Centro.



Ao todo, são esperados 30 participantes, distribuídos por 22 JetSki e oito Barcos T850.



As provas de motonáutica, nas disciplinas de aquabike e T850, vão ter um circuito idêntico às últimas provas realizadas naquele local, há 38 anos.



Para o presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, trata-se de um evento que leva "novamente o desporto para a Barrinha de Mira e, só por isso, já é motivo de forte atração. É simultaneamente um evento de grande notoriedade e de grande espetacularidade, e isso faz atrair muitos visitantes, muitos espetadores, muitos aficionados deste desporto".



Pedro Machado frisou que esta iniciativa é um "fator de aumento da notoriedade do Município de Mira, da própria Região de Coimbra nesta modalidade da motonáutica, e é também uma via importante para se poder internacionalizar" a iniciativa.



De acordo com a organização, haverá três mangas na disciplina de aquabike e duas no Barcos T850.



No sábado, a primeira manga no Barcos T850 decorre às 14:00, seguindo-se o início a primeira manga de aquabike.



O dia termina com a animação da banda "Odete", no palco da Barrinha, às 22:00.



No dia seguinte, o início da segunda manga na disciplina de aquabike decorre pelas 10:00 e o da terceira manga às 14:00.



Já a segunda manga no Barcos T850 acontece pelas 16:30, no domingo.



A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar a partir das 18:00.



De acordo com a autarquia, a Avenida da Barrinha e pista ciclopedonal à volta da Barrinha vão estar encerradas no fim de semana, entre as 12:00 e as 18:00.