Lusa Comentários 11 Jun, 2019, 10:27 | Outras Modalidades

Em declarações à agência Lusa, Roberto Barbeiro, presidente do Mototurismo de Centro, entidade organizadora, disse que apenas "duas marcas" de automóveis não marcam presença no evento, enquanto nas motas apenas uma "das mais conhecidas" não estará representada.



"É quase 100% de participação das grandes e mais conhecidas marcas de automóveis e motas", congratulou-se o dirigente, que aposta na organização de um grande evento, com entrada gratuita, "que renova o formato de exposições de veículos motorizados".



A iniciativa vai ocupar a margem esquerda do Mondego, entre a Ponte de Santa Clara e o final do Parque Verde da cidade, e as projeções da organização apontam para uma afluência de público na ordem das 50 mil pessoas durante o fim de semana.



"Uma vez que estamos no centro do país, numa zona de fácil acesso para toda a gente, a ideia é colmatar um vazio que existe neste momento, no que respeita a exposições de motos, e quisemos aproveitar a oportunidade para trazer para Coimbra um evento deste género", disse o presidente do Mototurismo.



Segundo Roberto Barbeiro, a iniciativa tem um cariz solidário, com as receitas a reverterem para a Associação de apoio ao Motociclista Acidentado (AMA) e Liga Portuguesa Contra o Cancro.



A AMA é uma associação sem fins lucrativos, de caráter solidário e filantrópico, "cujo propósito e função é proporcionar, de acordo com as suas capacidades, ajuda aos motociclistas acidentados, assim como, por consequência e numa fase de maior desenvolvimento e dimensão logística e financeira, às suas famílias".



"Quando vimos que fazíamos eventos solidários apenas para os outros acabámos por pensar nos motociclistas, que quando caem ficam, muitas vezes, sem condições de sustento, e então decidimos avançar com esta organização", salientou Roberto Barbeiro.



Além de espetáculos, exibições e shows motorizados, o primeiro evento do género a realizar-se em Coimbra conta também com acrobacias aeronáuticas, com aviões e drones, atividades de motonáutica no rio Mondego, demonstrações e lançamento de paraquedistas.



Dentro do recinto vai também existir uma zona de refeições, com destaque para a gastronomia regional, e um espaço para os visitantes entrevistarem e recolherem autógrafos das figuras do mundo motorizado que vão marcar presença no certame.



Os pilotos Elizabete Jacinto, vencedora do África Eco Racing 2019, e Martim Marco, campeão nacional de velocidade em juniores (motos), bem como as escolas do motociclista Miguel Oliveira, já garantiram a sua participação.



Os pilotos de motas Mário Patrão, que se sagrou campeão de Maratona no Dakar de 2016, e Pedro Baptista, antigo campeão nacional de velocidade, também já confirmaram a presença.