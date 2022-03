Motos. Miguel Oliveira com o nono tempo na Indonésia

O piloto de Almada tinha sido o segundo mais rápido na primeira sessão, a apenas 0,044 segundos do espanhol Pol Espargaró (Honda), que foi o mais rápido na sessão matinal desta segunda prova do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo.”, frisou o piloto português, em declarações aos jornalistas após o dia de trabalho.Recorde-se que os 10 mais rápidos no conjunto das primeiras três sessões de treinos livres (das quatro realizadas em cada corrida) garantem automaticamente um lugar na segunda fase da Qualificação, a Q2.Miguel Oliveira esteve quase toda a sessão entre os dois mais rápidos mas, nos derradeiros minutos, os pilotos montaram os pneus mais macios para tentar voltas mais rápidas.O português revelou que ainda não decidiu a borracha a utilizar nas sessões de sábado e na corrida de domingo.”, concluiu.O GP da Indonésia de MotoGP é a segunda prova da temporada, depois do arranque do campeonato ter acontecido há duas semanas, no Qatar.Miguel Oliveira procura aqui os primeiros pontos da temporada, depois de uma queda o ter afastado prematuramente da ronda inaugural.