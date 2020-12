Movimento Desportivo convoca cimeira para 12 de janeiro de 2021

“Face aos crescentes e cada vez maiores desafios colocados ao desporto português no contexto da pandemia de covid-19, esta iniciativa das três instituições ganha agora mais corpo com a adesão da Comissão de Atletas Olímpicos, da Comissão de Atletas Paralímpicos e da Confederação de Treinadores de Portugal”, informam, em comunicado conjunto.



Da primeira Cimeira das Federações Desportivas, reunida em 15 de julho de 2020, as 52 entidades participantes “aprovaram, por unanimidade, uma moção entregue ao Governo e à Assembleia da República, com propostas que visavam a retoma do desporto em segurança e a criação de condições para a sustentabilidade do tecido associativo de base, seriamente posto em causa pela pandemia”.



COP, CPP e CDP denunciam agora a “ausência de resposta política efetiva” por parte do Governo, face “aos problemas apresentados pelo Desporto, patente na aprovação do Orçamento do Estado para 2021, que não contemplou qualquer das propostas contidas na moção então aprovada” na cimeira.



“As seis instituições agora reunidas consideram ser urgente voltar a ter um momento de debate que resulte numa posição robusta capaz de obter as respostas das autoridades governativas de Portugal, ainda por aparecer”, sustentam.