Movistar leva Nelson Oliveira para ajudar Marc Soler na Volta a Itália

“Soler, vencedor de etapa na recente Volta à Romandia, que acabou em quarto, comandará um alinhamento que segue motivado pelo bom rendimento coletivo, não só na prova helvética como na Volta às Astúrias, em que Antonio Pedrero e Einer Rubio estiveram entre os melhores [em segundo e quinto, respetivamente]”, pode ler-se no comunicado da ‘telefónica’.



Além de Soler e Oliveira, mais Pedrero e o colombiano Rubio, o ‘oito’ para o Giro inclui os italianos Dario Cataldo e Davide Villella, o espanhol Albert Torres e o norte-americano Matteo Jorgenson.



Nelson Oliveira tem estado em bom plano nesta fase da época e chega, ele próprio, motivado por alguns dos melhores resultados da carreira, a começar pelo segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana, além do nono nas Astúrias.



O luso vai fazer a 14.ª ‘grande Volta’ da carreira, regressando à ‘corsa rosa’ após ter como última participação o ano de 2013, em que foi 81.º. Em 2012, na outra participação, foi 64.º.



Soler, por sua vez, estreia-se na Volta a Itália, com o nono lugar na Volta a Espanha de 2019 como melhor resultado em grandes voltas.



A 104.ª edição da Volta a Itália arranca no sábado com um contrarrelógio individual em Turim, seguindo depois para quase 3.500 quilómetros cronometrados em 21 etapas a caminho de novo ‘crono’, em Milão, no dia 30.