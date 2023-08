Mundiais atletismo. Isaac Nader corre a final dos 1.500 metros

Isaac Nader chegou pela primeira vez à final dos 1.500 metros em Mundiais, já melhorando o 40.º lugar em Oregon2022, no regresso de um português à corrida decisiva da distância, 18 anos depois da última, quando Rui Silva, o antigo treinador do meio-fundista do Benfica, conquistou a medalha de bronze em Helsínquia2005.Sob o comando do espanhol Enrique Pascual Oliva, que treinou, entre outros, Fermin Cacho, o atleta natural de Faro, com 24 anos, já conseguiu a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, com os 3.31,49 minutos do seu recorde pessoal, em Chorzow, na Polónia.Antes de Budapeste2023, Isaac Nader assumiu-se capaz de melhorar o recorde nacional, fixado por Rui Silva em 3.30,07, há 21 anos, no Mónaco, e, tanto nas eliminatórias como nas meias-finais, notou-se o conforto do meio-fundista do Benfica, que nunca arriscou ficar fora dos lugares de apuramento, conseguindo mesmo poupar-se fisicamente.Isaac Nader vai ser um dos 12 atletas que vão disputar a final dos 1.500 metros, a partir das 20h15 em Lisboa, partindo com o 10.º tempo do ano e o 11.º melhor de sempre, numa hierarquia sem o britânico Jake Wightman, campeão em título, e liderada pelo norueguês Jakob Ingebrigtsen, campeão olímpico e vice-campeão mundial nesta distância.Pouco antes, a partir das 18h27, numa prova reagendada da manhã para a tarde devido ao calor extremo, a fundista do Sporting de Braga Mariana Machado estreia-se em Budapeste2023 na segunda meia-final dos 5.000 metros.A jovem atleta bracarense, de 22 anos, enfrenta os seus segundos Campeonatos do Mundo, depois do 20.º lugar no ano passado, com a 15.ª melhor marca do ano na sua série, com o objetivo de melhorar os 15.15,56 minutos alcançados já este ano, em Karlsruhe, na Alemanha.Avançam para a final as oito primeiras de cada uma das meias-finais.