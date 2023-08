Mundiais atletismo. João Vieira abandona 35 km marcha

“É bastante duro (desistir), para quem pensava terminar a prova com um excelente resultado. Não me senti muito bem no aquecimento, fiquei um pouco mal disposto, senti-me bastante cansado durante a competição e não deu para prosseguir porque entrei num estado de exaustão acentuada”, explicou o marchador.



O veterano atleta de 47 anos abandonou a prova depois de ter cumprido sete quilómetros no circuito citadino, após pouco mais de meia hora, quando seguia a 2.24 minutos da liderança.



“Fadiga, o sistema nervoso não funcionou e vomitei após o aquecimento, tudo isso contribuiu para o mau dia de hoje, mas tenho de levantar a cabeça. Já são muitos anos e quero continuar a dar alegrias ao povo português e é isso que vou continuar a fazer”, prometeu.



Na zona mista, o atleta do Sporting admitiu ter-se ressentido do esforço da prova dos 20 quilómetros, disputada no sábado passado, após a viagem atribulada de Lisboa, com pernoita forçada em Frankfurt, na Alemanha.



“A aposta era fazer um bom resultado nos 20 quilómetros, porque só vai haver essa distância nos Jogos Olímpicos Paris2024, mas com as condições que tive de viagem, falta de descanso e abastecimentos sem serem os apropriados, numa prova em que tive esforços bastante intensos, paguei a fatura agora nos 35”, recordou João Vieira.



O atleta de Rio Maior enfrentava a competição mais longa da marcha, depois de ter conquistado a medalha de prata em Doha2019, quando se tornou no medalhado mais velho de sempre (aos 43), e a de o bronze nos 20 em Moscovo2013.



Vieira cumpriu em Budapeste2023 a sua 13.ª presença em Mundiais, igualando o recordista absoluto, o espanhol e também marchador Jesus Ángel García Bragado, que terminou a carreira em Tóquio2020, aos 51, dois anos depois de ter somado a 13.ª presença seguida em Campeonatos do Mundo, em Doha2019, então como o mais velho de sempre, com 49 anos e 347 dias.