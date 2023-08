Mundiais Atletismo. Kipyegon ganha o ouro nos 1.500 metros

A recordista mundial da distância, que conquistou o seu terceiro título a este nível, mantém bem alto o orgulho da maior potência africana do meio-fundo, decididamente menos forte do que é habitual nas corridas mais longas.Para Kipyegon, o ano prossegue perfeito, depois de se ter apossado, em junho e julho, dos recordes do mundo de 1.500, 5.000 metros e milha.Para que a atleta, de 29 anos, feche em beleza a época, só lhe falta mesmo o triunfo em Budapeste nos 5.000 metros.Kipyegon, já dupla campeã olímpica, passa a tricampeã mundial, com a marca de 3.54,87 segundos, após uma volta final fulminante que não deu hipóteses à etíope Diribe Welteje e à neerlandesa Sifan Hassan, que apareceu com um braço ligado, após a queda na final direta de 10.000 metros.Ao quarto dia de provas, os Estados Unidos reforçaram a liderança no quadro de medalhas, com 12, metade das quais de ouro.Um terço das finais já disputadas foram vencidas por norte-americanos.No quadro de pontos, têm 116 pontos, contra 47 do Quénia e 46 da Etiópia.Portugal aparece agora no modesto 48.º lugar, com um ponto apenas.