Mundiais atletismo. Liliana Cá lança na final do disco

Em Budapeste, a lançadora do Sporting, de 36 anos, entrou nas 12 finalistas com um arremesso a 63,34 metros, que lhe valeu a sétima posição na qualificação, fase em que foi eliminada Irina Rodrigues, com o 26.º lugar.No domingo, Cá, quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ficou a 98 centímetros da melhor marca de 2023 (64,32), a pior do ano entre as 12 finalistas, também bastante abaixo do seu recorde nacional, de 66,40 metros, alcançados em 2021.Antes do sexto lugar em Oregon2022, a atleta natural do Barreiro, sexta do ranking mundial, esteve em Doha2019, onde não foi além do 26.º posto.A norte-americana Valarie Allman, medalha de ouro em Tóquio2020 e bronze em Oregon2022, protagonizou o melhor ensaio da qualificação, com 67,14, seguida da atual campeã mundial, a chinesa Feng Bin, com 65,68.À procura da sua sexta presença em pódios de Mundiais, a croata Sandra Perkovic, campeã olímpica em Londres2012 e no Rio2016, e do mundo em Moscovo2013 e Londres2017, terminou a qualificação no terceiro posto, com 65,62.A final do concurso de lançamento do disco começa às 19h20 em Lisboa, com os três primeiros arremessos das 12 qualificadas, na disputa por um lutar entre as oito finalistas, e por mais três outras tentativas.