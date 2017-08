Mundiais canoagem: Governo felicita Fernando Pimenta pela medalha de prata

Lusa 26 Ago, 2017, 13:59 / atualizado em 26 Ago, 2017, 14:05 | Outras Modalidades

"Parabéns Fernando Pimenta! Medalha de prata em K1 1.000m no campeonato do mundo! Um orgulho para a Canoagem e para Portugal", escreveu o secretário de Estado da Juventude e Do Desporto, João Paulo Rebelo na sua conta no Twitter.



Parabéns Fernando Pimenta! Medalha de prata em K1 1000m no campeonato do mundo! Um orgulho para a Canoagem e para Portugal 🇵🇹! pic.twitter.com/hYOKTKAXDo — João Paulo Rebelo (@jprebelo_sejd) 26 de agosto de 2017

@FPimenta13 vice campeão do mundo de K1 1000m na 🇨🇿

Um orgulho a dedicação e superação a que tem habituado os 🇵🇹

Força atletas @CanoagemPt https://t.co/WcQFSRXsQ3 — Educação PT (@Educacao_PT) 26 de agosto de 2017

Pela mesma via, o gabinete do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, manifestou "orgulho" pela "dedicação e superação a que tem habituado os portugueses".O bicampeão da Europa da distância, que procurava o seu primeiro título mundial, concluiu a prova no segundo lugar, a 239 milésimos de segundos do vencedor, o alemão Tom Liebscher, cronometrado em 3.37,754 minutos. O checo Jozef Dostal ficou no terceiro lugar.Pimenta, que em 2015 conquistou o bronze nos Mundiais em Milão, Itália, terá nova oportunidade de medalha no domingo, em K1 5.000, distância que não integram o programa olímpico.