Mundiais canoagem: Portugal vence final B de K4 500 e termina no top-10

Joana Vasconcelos, Francisca Laia, Teresa Portela e Márcia Aldeias impuseram-se em 1.35,130 minutos, batendo o Canadá por 1,100 segundos e a Rússia por 1,650.



Depois do nono lugar nos Europeus – na altura com Maria Cabrita no lugar de Márcia Aldeias – as pupilas de Ryszard Hoppe provaram que bem poderiam estar a disputar a regata decisiva.



Na final B masculina, Emanuel Silva, João Ribeiro, David Fernandes e David Varela ainda passaram em quinto a meio da prova, mas acabaram por cair alguns lugares, terminando no oitavo lugar, em 1.22,210 minutos, a 1,472 dos vencedores, do Canadá. Nas contas final, a tripulação lusa foi 17.ª classificada.



Sábado, a presença na final A ficou 50 milésimos de segundos, rude golpe no moral da tripulação composta por atletas com medalhas em Jogos Olímpicos, Europeus e Mundiais.



Este é o mais discreto desempenho do K4 nos últimos anos, embora esta seja uma nova distância (passou dos 1.000 para os 500) e a tripulação tenha sido refeita, com a saída de Fernando Pimenta e a entrada de David Varela.



Nos Europeus, tinham conquistado um promissor sexto lugar, na sua estreia internacional a ‘doer’.



Ainda na manhã de hoje, já depois destas provas, Teresa Portela foi nona na final do K1 200. À tarde, Fernando Pimenta vai tentar conquistar uma nova medalha, nos 5.000 metros, depois de se ter tornado vice-campeão do Mundo em K1 1.000, no sábado.